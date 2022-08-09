Пекин, , 06:53 — REGNUM Китайское общество исследований в области прав человека (CSHRS) 9 августа опубликовало доклад, раскрывающий серию преступлений, совершенных Соединенными Штатами на Ближнем Востоке и в прилегающих районах, которые серьезно нарушили международное право, сообщает 9 августа газета Global Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В докладе CSHRS, озаглавленном «США совершают серьезные преступления, нарушая права человека на Ближнем Востоке и за его пределами», основное внимание уделяется систематическим нарушениям Вашингтоном прав человека, включая развязывание войн, массовые убийства гражданских лиц и ущемление права на жизнь и выживание; принудительные преобразования, односторонние санкции, серьезное нарушение прав людей на развитие, жизни и здоровья; создание «столкновения цивилизаций» и злоупотребление тюремным заключением и пытками, а также нарушение свободы вероисповедания и человеческого достоинства.

В нем подчеркивалось, что Соединенные Штаты совершали военные преступления, преступления против человечности, произвольные задержания, жестокое обращение с пытками, пытки заключенных и неизбирательные односторонние санкции на Ближнем Востоке и в прилегающих районах.

Факты показывают, что Соединенные Штаты серьезно нарушили основные права человека людей на Ближнем Востоке и в других местах, причинив непоправимый ущерб и невосполнимые потери странам и народам региона, говорится в докладе.

Поскольку природа американской гегемонии и варварство, жестокость и пагубность ее силовой политики были полностью разоблачены, люди всего мира лучше поняли бы лицемерие и обман американской демократии и американских прав человека, отмечается в докладе.