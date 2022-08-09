Владивосток, 9 августа, 2022, 06:52 — ИА Регнум. С сухогруза «Мария» в Японское море упали тонны пиломатериалов. Авария произошла на судне из-за перегруза, сообщил 9 августа телеграм-канал правительства Приморского края.

Пиломатериалы

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В соцсетях публикуют видео, на которых берег моря завален брусом, к воде не пройти. Завалы разбирают техника и рабочие.

«Предположительно произошел перегруз на верхней палубе, остойчивости не хватило, произошло смещение груза, и часть его оказалась за бортом. Судно осталось на плаву, жертв нет», — сообщили в правительстве региона.

Судно принадлежит компании «Тернейлес», груз был застрахован.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля сухогруз «Нарва» с экипажем из 11 человек сел на мель в Приморском крае. Никто не пострадал.