Пекин, , 06:49 — REGNUM Контрмеры Китая против Соединенных Штатов в правоохранительной и судебной сферах оправданы, и США должны взять на себя полную ответственность за нанесение ущерба основам двустороннего сотрудничества в этих секторах, заявили китайские эксперты и аналитики, передает 9 августа газета China Daily.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство иностранных дел КНР объявило 5 августа о восьми контрмерах в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который был предпринят, несмотря на решительный протест Китая и серьезные заявления по поводу поездки. Контрмеры включают приостановку двустороннего сотрудничества в области репатриации незаконных иммигрантов и правовой помощи по уголовным делам, а также сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью и в области борьбы с наркотиками.

Заместитель главы Юридического общества Китая Хуан Цзинь сказал, что сотрудничество в этих областях было налажено на основе двусторонних меморандумов и не связано с международными договорами и соглашениями.

«Для установления сотрудничества потребовалось много времени и усилий с обеих сторон в ходе переговоров. Поскольку у обеих сторон есть желание сотрудничать, то обе стороны должны продемонстрировать свою искренность. Визит Пелоси на Тайвань подорвал основы китайско-американского сотрудничества в этих областях, что затруднило его дальнейшее развитие. Приостановка сотрудничества оправдана на основе защиты национального суверенитета Китая», — сказал Хуан.

Он сказал, что решение Китая приостановить сотрудничество было принято после тщательного взвешивания этого вопроса. Проблемы с незаконным оборотом наркотиков, иммиграцией, транснациональной преступностью и судебной сферой — вот где США нуждаются в большей поддержке со стороны Китая.

«США всегда предпочитали сотрудничать с нами только в тех областях, с которыми они хотят сотрудничать. Теперь мы можем выступить с инициативой приостановить сотрудничество в тех вопросах, с которыми они хотят сотрудничать», — сказал он.

В то же время эти меры служат предупреждением для других стран, которые хотят поддерживать связи с Китаем, следуя за США в неуместных действиях, добавил он.

Контрмеры являются оправданной реакцией китайского правительства на грубое вмешательство США в тайваньские дела Китая. США нанесли серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, и эти меры реализуют целостный подход к национальной безопасности и твердо защищают национальную безопасность и основные интересы, заявил директор Офиса Исследовательского центра общих перспектив национальной безопасности Китая Чэнь Сяньян.

Контрмеры показали, что китайско-американские отношения ухудшаются, и вина полностью лежит на американской стороне. Поведение США включает визит Пелоси на Тайвань и ее связь с силами «независимости Тайваня», неоднократное уклонение правительства США от своих обязанностей в связи с визитом Пелоси и даже обвинения в контрмерах Китая и угрозу основным интересам Китая, сказал Чен.

Учитывая пассивную позицию США, двустороннее сотрудничество ограничено в этих секторах, поэтому влияние приостановленного сотрудничества ограничено на китайскую сторону, сказал он. Если взять в качестве примера антинаркотические меры, то приостановка китайско-американского антинаркотического сотрудничества может повлиять на борьбу с транснациональной наркопреступностью. Это оказывает большее влияние на США, поскольку их проблемы со злоупотреблением наркотиками гораздо серьезнее, добавил он.

Китай взял под контроль всю категорию веществ, содержащих фентанил, в мае 2019 года в качестве меры по борьбе с наркопреступлениями. Вместо этого США включили Институт судебной экспертизы Министерства общественной безопасности Китая и Национальную лабораторию по борьбе с наркотиками, которые являются важными учреждениями, ответственными за обнаружение и контроль веществ, содержащих фентанил, в свой «список организаций» для санкций в мае 2020 года.

Возобновление сотрудничества будет зависеть от того, как США поведут себя по вопросам, касающимся основных интересов Китая, таким как тайваньский вопрос, и уважают ли США национальное достоинство и интересы Китая, сказал Чэнь.