Челябинск, 9 августа, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Первой задачей нового главы УМВД Челябинска Андрея Меньшенина является обеспечение незамедлительного реагирования на все обращения и сообщения граждан. Такое напутствие дал ему начальник областного главка МВД Михаил Скоков, сообщает пресс-служба главка.

Мвд.рф Полиция

«Это должно быть главным принципом работы челябинской полиции. Формальный подход к этому направлению деятельности совершенно недопустим», — сказал главный полицейский Южного Урала.

Он также добавил, что в службе «02» должны работать подготовленные сотрудники, которые эффективно, грамотно и быстро реагируют на поступающие сообщения. А все случаи волокиты и незаинтересованности сотрудников полиции в реагировании на обращения должны быть искоренены.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа Меньшенина представили коллективу. А ещё раньше одна из местных жительниц пожаловалась на полицейских, которые не отреагировали на грубое обращение с ребёнком. По этому факту уже проводится служебная проверка.