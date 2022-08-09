Новосибирск, , 06:49 — REGNUM Новосибирская область получила три тысячи доз «Спутника М» для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

По официальным данным, первым компонентом «Спутника М» уже вакцинировано 4608 детей, вторым — 4061 ребёнок. Всего область получила вакцину «Спутник М» в объёме, достаточном для вакцинации более 8 тысяч подростков.

Всего в Новосибирской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 1 716 327 человек в возрасте от 18 лет и старше, завершили полный курс — 1 612 442 новосибирца.