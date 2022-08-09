Новосибирск, 9 августа, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Чтобы банковская система служила интересам общества и с её помощью нельзя было поддерживать терроризм, теневую экономику и преступные операции, все банки подчиняются определённым требованиям. Об этом сказала кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Тамара Попова, комментируя ИА REGNUM сообщение о том, что банк может забрать деньги, если владелец не сможет доказать их происхождение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Центральный банк устанавливает критерии подозрительных операций, даёт банкам право требовать от клиентов документы, которые доказывают законность операций, и право отказать в дистанционном банковском обслуживании, если клиент постоянно осуществляет подозрительные операции. Именно этот отказ обычно называют «блокировкой счёта», — рассказала она. — Важно понимать, что подозрительные операции отслеживают автоматические системы на основании алгоритмов. Если однажды банк запросил подтверждающие документы по операциям, значит, что-то в вашем финансовом поведении «насторожило» алгоритм. Например, в зоне риска находятся активисты, которые на своём личном счёте собирают денежные средства — на дни рождения коллег, ремонт класса или ремонт детской площадки в дачном посёлке».

Эксперт отметила, что если банк запросил подтверждающие документы, необходимо активно взаимодействовать с сотрудниками банка: уточнить, какие именно документы нужны, дать письменные или устные пояснения. Если не пытаться решить ситуацию по счёту или пойти на конфликт, информация о подозрительных операциях может попасть в другие банки, которые также откажутся обслуживать проблемного клиента, уточнила Попова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заморозка счёта или части находящейся на нём суммы, по словам доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Ермиловой, — явление нетипичное, но встречающееся и банк имеет для этого ряд законных оснований.

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