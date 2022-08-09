Томск, , 06:41 — REGNUM Губернатор Томской области Владимир Мазур отстранил от должности начальника департамента здравоохранения Сергея Дмитриева. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бывший начальник томского облздрава Сергей Дмитриев Департамент здравоохранения Томской области

«Это решение принято не только по итогам приезда в Парабельскую больницу. А в целом из-за ситуации в региональном здравоохранении. Парабель стала последней каплей», — отметил он.

Глава региона также напомнил коллегам, что у них есть ещё время на исправление дел в отраслях.

Как сообщало ИА REGNUM, врачам в Парабельской районной больнице приходится работать в здании с плесенью на стенах и потолках. Медсёстры вынуждены сами делать ремонт в палатах, поскольку в облздраве рекомендовали больнице справляться своими силами.

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