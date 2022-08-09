Таллин, , 06:40 — REGNUM Русский язык в Эстонии куда нужнее, чем, например, немецкий, и в таком небольшом государстве эстонцы просто обязаны лучше понимать крупнейшее нацменьшинство. Об этом сообщил журналист эстонского издания Lоuna-Eesti Postimees Арвед Брейдакс.

Так он прокомментировал заявление министра образования и науки страны Тыниса Лукаса о том, что доминирование русского языка в качестве второго иностранного языка в эстонских школах не является нормальным явлением. По мнению министра, речь идет о привычке, а не насущной потребности, и директорам следует поискать возможности для предоставления учащимся более широкого выбора при изучении иностранных языков.

«Масштабному преподаванию русского языка в Эстонии способствует исторический фон, у нас достаточно учителей, способных его преподавать. Кроме того, этому способствует широкое распространение русского языка», — ответил на это журналист.

Он напомнил министру, что за русский язык «голосуют» родители эстонских школьников: «Родители советуют детям учить этот язык, так как при необходимости могут им помочь».

Репортер считает владение русским языком в Эстонии крайне необходимым: «Будучи небольшим государством, наша потребность понимать русских несравненно больше, чем их потребность понимать нас».