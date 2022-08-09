Рига, , 06:39 — REGNUM В наступающем с октября 2022 года отопительном сезоне ожидается дальнейшее повышение тарифов на тепловую энергию в столице Латвии, новый тариф, вводимый 15 августа, будет не последним.

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Об этом член правления муниципального предприятия Rigas siltums Угис Осис заявил в эфире латвийского телеканала TV3. Осис напомнил, что 15 августа 2022 года вступит в силу решение о повышении тарифов на 15%.

Представитель компании признал, что на этом рост тарифов не остановится и после оценки Комиссией по регулированию общественных услуг проекта тарифов, представленных ГАО «Латвэнерго», ожидается повышение цен на электроэнергию, что, в свою очередь, еще больше повлияет на тарифы за отопление для жителей Риги.

В настоящее время Rigas siltums производит около половины своего тепла из газа, а другую половину, используя древесную щепу. Осис отметил, что его предприятие строит новые котельные на щепе, а нынешний летний сезон используется для закупки топлива.