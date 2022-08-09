Таллин, , 06:38 — REGNUM В своем стремлении снести все советские военные памятники и вскрыть братские могилы красноармейцев власти Эстонии невольно копируют тех, с наследием которых они якобы «борются», — советские власти и большевиков. Об этом в своем комментарии на эстонском портале objektiiv. ee написал публицист Андрей Бабин.

Все более жесткие заявления эстонских «ястребов» касательно нарвского памятника — танка Т-34 невольно переносят демократическую Эстонию ХХI века на сто лет назад в большевистскую Россию, написал он.

Бабин описывает типичную ситуацию тех лет: «Вот группа большевиков входит в село. Они отлично знают, что 99% населения села посещают местную церковь, она им нужна. И, тем не менее, заявляют, что церкви здесь не будет. Против желания и потребности людей? На такие случаи большевики ввели понятие «революционной целесообразности». И церковь сносится».

Он добавляет: «А что мы наблюдаем сегодня в нашей сегодняшней демократической Эстонии? Отлично зная, что минимум 99% жителей Нарвы хотят, чтобы памятник у них остался, потому что он им дорог, тем не менее, власти заявляют: мы решили, что памятника не будет, значит, его не будет. Все, вопрос закрыт».

«Тоже революционная целесообразность? Ну, как-то так», — иронизирует Бабин.

«Большевики, конечно, наломали немало дров со своей «революционной целесообразностью». Но какая высокая цель была у них — «во имя торжества первой в мире социалистической революции». А во имя какой цели «ломают дрова» сегодня наши политики? Удачно выступить на ближайших выборах? Как мелочно и скучно», — завершает свои размышления эстонский публицист.