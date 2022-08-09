Магадан, , 06:35 — REGNUM Прокуратура Магадана намерена выяснить причины и обстоятельства, по которым остановлены работы по капительному ремонту городской больницы №1. Причиной стало отсутствие документов по согласованию внешнего вида здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Больнице в Обнинске давно требуется капитальный ремонт. Gtrk-kaluga.ru

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«Внесено представление заказчику работ с требованием о приведение проектной документации в соответствие с требованиями градостроительного законодательства», — отметили в надзорном ведомстве.

Без необходимой документации выполнять ремонт фасада здания подрядной организации запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии прокуратура держит на контроле строительство кардиоцентра.