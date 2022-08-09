Ханой, , 06:32 — REGNUM Министерство транспорта Вьетнама одобрило проект по модернизации участка железной дороги Нячанг — Сайгон, как части общего проекта по реновации железнодорожной магистрали Ханой — Хошимин. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство (VNA).

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По его данным, стоимость проекта оценивается в 1,1 трлн вьетнамских донгов (около $47 млн). Целью проекта является модернизация железнодорожной инфраструктуры, чтобы снизить аварийность и увеличить пропускную способность магистрали. Это должно увеличить как пассажиропоток, так и улучшить грузоперевозки между вьетнамскими регионами.

Проект будет финансироваться из бюджета Вьетнама с 2021 по 2025 годы. В первую очередь вьетнамский минтранс планирует отремонтировать мосты, а также восстановить или построить новые здания вокзалов и железнодорожных станций.