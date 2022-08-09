Вашингтон, 9 августа, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи на $1 млрд от США киевскому режиму служит подтверждением тому, что Вашингтон намерен затянуть конфликт на Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит 9 августа пресс-служба российского посольства в Вашингтоне в своём телеграм-канале.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Вашингтон продолжает «подливать масла в огонь» украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 млрд долл. подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса», — указал Антонов.

Российский дипломат отметил, что на этом фоне разговоры представителей американских властей о том, будто поставки военной помощи нужны для укрепления позиции Киева за возможным столом переговоров, выглядят особенно цинично.

По мнению Антонова, США, совершая подобные недальновидные шаги, всё сильнее втягиваются в украинский конфликт, приближаясь к опасной линии в противостоянии с Россией. Такая политика, как указал Антонов, не может принести ничего хорошего для мира и безопасности, а лишь продлит агонию киевского режима.

Ранее ИА REGNUM сообщило о заявлении Пентагона про передачу Киеву «множества сотен» ракет для систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и стабильных поставках этих боеприпасов.