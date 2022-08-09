Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:25 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области найден труп мужчины, прибитый гвоздями к полу. Об этом пишут местные СМИ.

Кровь на ноже Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации Е1.ru, он находился в подвале одного из домов на территории Ленинского района. Тело уже сильно разложилось. Следственный комитет проводит проверку. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь–июнь в Свердловской области сократилось количество особо тяжких преступлений. По сравнению с этим же периодом 2021 года снижение составило 14,6%.

Это касается и статистики по убийствам. Кроме того, пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых отмечает, что динамика раскрываемости таких преступлений тоже внушает оптимизм, так, убийств было раскрыто 99%.