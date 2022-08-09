Уссурийск, Приморский край, 9 августа, 2022, 06:16 — ИА Регнум. В Уссурийске следственное управление СК РФ по Приморскому краю выясняет причины, по которым малыш гулял один по проезжей части. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

adibalea Ребёнок

Читайте также: Пермячку осудили за оставление в опасности годовалого сына

Ребёнок был голым и находился без сопровождения взрослых. Малыш выбегал на дорогу и был в опасности.

«В силу своего возраста не имел возможности принять меры к самосохранению, в связи с чем находился в опасном для жизни состоянии. В настоящее время ребенок находится дома», — пояснили в следственном комитете.

Дело возбуждено по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Перми суд вынес приговор в отношении женщины, оставившей в опасности своего годовалого ребенка. Она получила пять месяцев ограничения свободы.