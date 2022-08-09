Пекин, 9 августа, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Строительство второго круизного лайнера китайского производства началось в Китае 8 августа, после того как судостроительная промышленность страны освоила основные технологии проектирования и строительства круизных судов, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

Ссз-лотос.рф Круизный лайнер

По словам экспертов, работы по интерьеру и оснащению первого круизного лайнера местного производства в настоящее время ведутся и идут по графику. В Шанхайской судостроительной компании Waigaoqiao Shipbuilding Co. 8 августа состоялась церемония резки стального листа для второго круизного лайнера китайского производства, положившая начало строительству судна.

«Начало строительства второго круизного судна в полной мере отражает возможности и силу китайской судостроительной промышленности», — сказал главный инженер Министерства промышленности и информационных технологий КНР Тянь Юйлун.

Тянь сказал, что цепочка круизной индустрии чрезвычайно длинная. Развитие круизной индустрии повысит стандарты современной индустрии услуг и будет способствовать развитию всей морской экономики. Второе судно не будет дублировать первое судно, сказал Чжоу Ци, заместитель генерального директора компании Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, подразделения China State Shipbuilding Corp (CSSC), крупнейшего в мире судостроителя.

Судно водоизмещением 142 000 брутто-тонн будет иметь длину 341 метр, или на 17,4 метра больше, чем первая версия, и ширину 37,2 метра. В нем будет 2 144 пассажирских номера, что на 19 номеров больше, чем в первом. Чжоу добавил, что, соответствуя последним международным стандартам по выбросам, второе круизное судно в будущем станет более экологичным плавучим городом и обеспечит пассажирам лучший опыт с высоким уровнем безопасности и комфорта.

CSSC подписала контракт с крупнейшим в мире круизным оператором Carnival Corp. и итальянской компанией Fincantieri S. p. A. на строительство двух круизных лайнеров с возможностью строительства еще четырех судов. Контракт был подписан в 2018 году во время 1-го Китайского международного импортного Экспо в Шанхае.

После постройки судов круизные лайнеры китайского производства будут доставлены CSSC Carnival Cruise Shipping, совместному предприятию CSSC и Carnival Corp. CSSC Carnival Cruise Shipping будет отвечать за предоставление экспертных знаний в области управления и эксплуатации круизов.