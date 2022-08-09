Китай начал строительство второго круизного лайнера собственной разработки
Пекин, 9 августа, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Строительство второго круизного лайнера китайского производства началось в Китае 8 августа, после того как судостроительная промышленность страны освоила основные технологии проектирования и строительства круизных судов, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.
По словам экспертов, работы по интерьеру и оснащению первого круизного лайнера местного производства в настоящее время ведутся и идут по графику. В Шанхайской судостроительной компании Waigaoqiao Shipbuilding Co. 8 августа состоялась церемония резки стального листа для второго круизного лайнера китайского производства, положившая начало строительству судна.
Тянь сказал, что цепочка круизной индустрии чрезвычайно длинная. Развитие круизной индустрии повысит стандарты современной индустрии услуг и будет способствовать развитию всей морской экономики. Второе судно не будет дублировать первое судно, сказал Чжоу Ци, заместитель генерального директора компании Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, подразделения China State Shipbuilding Corp (CSSC), крупнейшего в мире судостроителя.
Судно водоизмещением 142 000 брутто-тонн будет иметь длину 341 метр, или на 17,4 метра больше, чем первая версия, и ширину 37,2 метра. В нем будет 2 144 пассажирских номера, что на 19 номеров больше, чем в первом. Чжоу добавил, что, соответствуя последним международным стандартам по выбросам, второе круизное судно в будущем станет более экологичным плавучим городом и обеспечит пассажирам лучший опыт с высоким уровнем безопасности и комфорта.
CSSC подписала контракт с крупнейшим в мире круизным оператором Carnival Corp. и итальянской компанией Fincantieri S. p. A. на строительство двух круизных лайнеров с возможностью строительства еще четырех судов. Контракт был подписан в 2018 году во время 1-го Китайского международного импортного Экспо в Шанхае.
После постройки судов круизные лайнеры китайского производства будут доставлены CSSC Carnival Cruise Shipping, совместному предприятию CSSC и Carnival Corp. CSSC Carnival Cruise Shipping будет отвечать за предоставление экспертных знаний в области управления и эксплуатации круизов.