Нукуалофа, , 06:08 — REGNUM Вблизи северо-восточного побережья Королевства Тонга 9 августа была зафиксирована серия подземных толчков магнитудой 5,1. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.

Тонга Tony Bowden

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 20 километрах к востоку от островной группы Хаапай и в 170 километрах от главного острова архипелага Тонгатапу. Очаг подземных толчков залегал на глубине 32 километра.

Угроза цунами не объявлялась, о жертвах и разрушениях информация также не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате небольшого землетрясения, произошедшего утром 8 августа в сейсмоопасной зоне Вранча уезда Бузэу на юго-востоке Румынии, получил повреждения местный музей гончарного искусства.

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