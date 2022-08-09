Токио, , 06:08 — REGNUM Снижение объёмов прибыли впервые за семь кварталов зарегистрировали в апреле–июне текущего года крупнейшие компании мира. Об этом 9 августа сообщает ведущая деловая газета Японии Nikkei.

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Аналитики, проведя исследование, указали, что прибыль ведущих 4,5 тыс. компаний мира, на чью долю приходится 80% капитализации рынка, снизилась в апреле–июне на 7% и составила $849,3 млрд. Это первое снижение прибыли с июля-сентября 2020 года.

Ключевыми причинами снижения прибыли названы рост цен на энергоносители и локдауны из-за коронавируса в крупных городах Китая. За указанный период самые большие потери прибыли были у производителей автомобилей (на 29%), электроники (на 18%), бытовой техники (4%).

Уточняется, что уровень доходов у крупнейших компаний мира при этом выше на 40% в сравнении с периодом до пандемии коронавируса. Согласно прогнозам аналитиков, в июле–сентябре текущего года крупнейшие мировые компании достигнут увеличения прибыли в размере около 12%.

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