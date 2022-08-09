Москва, 9 августа, 2022, 06:07 — ИА Регнум. В компании «Р-фарм интернешнл» сменились собственники — вместо олигарха Алексея Репика теперь ими являются четыре физлица, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.

(сс) В. Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Алексей Репик и мэр Москвы Сергей Собянин

С конца июля 2022 года владельцами актива, который занимается научными исследованиями и разработками в области биотехнологии, числятся Валерия Даева (33% доли), Василий Игнатьев — 33%, Ольга Курьянова — 33% и Андрей Смирнов — 1%. Доли всех находятся в залоге госкорпорации «ВЭБ. РФ». В базе «Контур. Фокус» есть пометка, что срок обременения — до полного исполнения обязательств по кредитному соглашению от 28.10.2015 года, с учётом договора о передаче прав и обязанностей по кредитному соглашению от 2018 года, или же до даты фактического поступления на счета залогодержателя суммы от реализации предмета залога или даты перехода права собственности на предмет залога к залогодержателю.

По итогам 2021 года компания «Р-фарм интернешнл» указала выручку в размере 11,9 млрд рублей, чистую прибыль — 4,7 млрд рублей.

Напомним, Алексей Репик — один из бенефициаров пандемии, который получил крупные прибыли от производства ковидных лекарств и вакцин. В одном из материалов о Репике ИА REGNUM упоминало его мать — бизнесмена Валерию Даеву, которая помогала становлению фармбизнеса сына.

Читайте также: Деньги не имеют родины — российский ковидный олигарх двинулся на Европу