Таллахасси, США, 9 августа, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис осудил обыск в поместье бывшего главы Белого дома Дональда Трампа и назвал США банановой республикой. Соответствующее заявление глава региона сделал на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Губернатор Флориды Рон ДеСантис

«Обыск Мар-а-Лаго — это очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима, в то время как с людьми, подобными Хантеру Байдену, церемонятся… Банановая республика», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агенты ФБР провели обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа в штате Флорида. В обыске принимали участие, по словам очевидцев, не менее ста агентов ведомства. Силовики также взломали личный сейф Трампа. Американские СМИ предположили, что там ФБР пыталось найти документы, которые экс-президент США якобы мог вынести из Белого дома.