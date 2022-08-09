Тайюань , Китай, 9 августа, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Тело последнего шахтера, оказавшегося под завалами угольной шахты компании Datong Coal Mine Group на севере Китая, было найдено спасателями, сообщает 8 августа газета China Daily.

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Тело пятого горняка было обнаружено на месте аварии на шахте в уезде Циньюань провинции Шаньси на севере Китая днем по пекинскому времени 8 августа, что означает, что все пять человек, оказавшихся в ловушке после обвала, теперь официально признаны погибшими, сообщили в местном спасательном штабе.

Авария произошла утром 5 августа. Под завалами оказались 13 человек, из которых восьмерым удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Оставшиеся пять числились пропавшими без вести. Расследование причины продолжается.