Москва, 9 августа, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Во вторник, 9 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха +21… +23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лето в Москве

В ночь на 10 августа в Москве переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +12… +14 °C.

Ветер северный, северо-восточный 6−11 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +20… +25 °C днём. Ночью — +9… +14 °C.

В среду, 10 августа, днём в столице ожидается +22… +24 °C, по области +20… +25 °C, переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +7… +12 °C, без осадков.

Читайте также: МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве