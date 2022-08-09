Пекин, 9 августа 2022, 05:49 — REGNUM Китайские ученые заявили, что они разработали новый гибрид овоща — помесь корня вайды красильной (растения, используемого для производства красителя индиго) и рапса — который при использовании в экспериментах на клетках в пробирке и мышах активно предотвращает птичий грипп H5N6 с эффективностью, аналогичной эффективности противовирусного препарата «Тамифлю», сообщает 9 августа газета China Daily.
По словам исследователей из Сельскохозяйственного университета Хуажун в Ухане, гибрид также содержит 17 видов аминокислот и восемь микроэлементов, включая селен, кальций и цинк, которые способствуют укреплению иммунитета. В октябре Национальное управление интеллектуальной собственности Китая выдало патент на гибридный овощ. В декабре команда достигла соглашения с компанией Hubei Xiangxiangqie Ecological Agriculture Co. о посадке гибридного рапса в провинциях Ганьсу и Хэбэй.
Корень вайды и семена рапса имеют долгую историю использования в традиционной китайской медицине для лечения различных заболеваний, таких как боль в горле.
Он сказал, что гибридный овощ обладает как питательной, так и лечебной ценностью, но добавил, что предотвратит ли он грипп у людей, будет зависеть от множества других факторов. Цвет гибрида немного темнее, чем у рапса, и его можно широко использовать в кулинарии, в том числе для жарки или варки в горячей кастрюле. С июля его даже начали использовать в некоторых элитных ресторанах Пекина и Уханя.
Председатель компании Hubei Xiangxiangqie Ecological Agriculture Co. Цинь Чуаньдин сказал, что гибрид может использоваться в качестве корма и потенциально может привести к сокращению использования антибиотиков сельскохозяйственными животными. Он также может быть посажен зимой, когда сельскохозяйственные угодья простаивают, чтобы увеличить доходы фермеров, и будет посажен в массовом масштабе, сказал он.
По словам Гэ, первоначальные урожаи, как ожидается, составят от 150 до 200 метрических тонн и должны в два раза превышать рыночную цену стандартного рапса.