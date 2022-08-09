Пекин, 9 августа, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Китайские ученые заявили, что они разработали новый гибрид овоща — помесь корня вайды красильной (растения, используемого для производства красителя индиго) и рапса, который при использовании в экспериментах на клетках в пробирке и мышах активно предотвращает птичий грипп H5N6 с эффективностью, аналогичной эффективности противовирусного препарата «Тамифлю», сообщает 9 августа газета China Daily.

Ylrrw.cn Птичий грипп

По словам исследователей из Сельскохозяйственного университета Хуажун в Ухане, гибрид также содержит 17 видов аминокислот и восемь микроэлементов, включая селен, кальций и цинк, которые способствуют укреплению иммунитета. В октябре Национальное управление интеллектуальной собственности Китая выдало патент на гибридный овощ. В декабре команда достигла соглашения с компанией Hubei Xiangxiangqie Ecological Agriculture Co. о посадке гибридного рапса в провинциях Ганьсу и Хэбэй.

Корень вайды и семена рапса имеют долгую историю использования в традиционной китайской медицине для лечения различных заболеваний, таких как боль в горле.

«Обычно для достижения успешной гибридизации требуется более 10 лет. После соматической гибридизации гибрид может выжить, но его трудно воспроизвести, потому что он может не приносить плодов или производить пыльцу. Только после нескольких поколений обратного скрещивания хромосомы сохраняются в отдельных растениях», — сказал профессор Колледжа наук о растениях и технологий Хуачжунского сельскохозяйственного университета и член исследовательской группы Гэ Сяньхун.

Он сказал, что гибридный овощ обладает как питательной, так и лечебной ценностью, но добавил, что, предотвратит ли он грипп у людей, будет зависеть от множества других факторов. Цвет гибрида немного темнее, чем у рапса, и его можно широко использовать в кулинарии, в том числе для жарки или варки в горячей кастрюле. С июля его даже начали использовать в некоторых элитных ресторанах Пекина и Уханя.

Председатель компании Hubei Xiangxiangqie Ecological Agriculture Co. Цинь Чуаньдин сказал, что гибрид может использоваться в качестве корма и потенциально может привести к сокращению использования антибиотиков при разведении сельскохозяйственных животных. Он также может быть посажен зимой, когда сельскохозяйственные угодья простаивают, чтобы увеличить доходы фермеров, и будет посажен в массовом масштабе, сказал он.

По словам Гэ, первоначальные урожаи, как ожидается, составят от 150 до 200 метрических тонн и должны в два раза превышать рыночную цену стандартного рапса.