Тында, Амурская область, 9 августа 2022, 05:48 — REGNUM В Тынде, где в субботу паводок разрушил два моста, растёт уровень воды. Он достигал 413 см и на 63 см превышал опасную отметку, сообщила «Амурская правда».
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Исторический максимум уровня воды в Тынде был зафиксирован в мае 1941 года на отметке в 461 см. Уровня в 413 см вода в Тынде достигала 6 августа. Наводнение в городе разрушило два моста, подтопило дома и дороги. Затем вода спала, и теперь снова медленно поднимается.
Как сообщало ИА REGNUM, более 30 населённых пунктов в Амурской области отрезаны от мира из-за паводка. Продолжается эвакуация людей из затопленного села Ивановка в Зейском районе. Там подтоплены порядка 80 жилых домов и 150 придомовых территорий.