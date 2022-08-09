Тында, Амурская область, 9 августа, 2022, 05:48 — ИА Регнум. В Тынде, где в субботу паводок разрушил два моста, растёт уровень воды. Он достигал 413 см и на 63 см превышал опасную отметку, сообщила «Амурская правда».

75.mchs.gov.ru Паводок

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Исторический максимум уровня воды в Тынде был зафиксирован в мае 1941 года на отметке в 461 см. Уровня в 413 см вода в Тынде достигала 6 августа. Наводнение в городе разрушило два моста, подтопило дома и дороги. Затем вода спала, и теперь снова медленно поднимается.

«За сутки вода поднялась до 150 см (38 см за сутки, 5 см — за ночь) Не расслабляемся! По прогнозам — сплошные дожди», — написала 9 августа в своём телеграм-канале мэр Тынды Марина Михайлова.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 населённых пунктов в Амурской области отрезаны от мира из-за паводка. Продолжается эвакуация людей из затопленного села Ивановка в Зейском районе. Там подтоплены порядка 80 жилых домов и 150 придомовых территорий.