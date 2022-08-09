Пекин, , 05:39 — REGNUM Национальное управление безопасности здравоохранения Китая опубликовало победившие заявки на ее последний раунд централизованных закупок лекарств, добавив 60 новых видов лекарств, в том числе те, которые используются для лечения высокого кровяного давления, диабета и рака легких, сообщает 9 августа газета China Daily.

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Среднее снижение цен в ходе этого раунда закупок составило 48%, и ожидается, что лекарства будут доступны пациентам к ноябрю. По словам администрации, этот раунд поможет пациентам коллективно экономить 18,5 млрд юаней ($2,73 млрд) в год. Например, цена целевого лекарства, используемого для лечения рака легких, была снижена со 108 юаней до 18 юаней за капсулу, что позволяет сэкономить пациентам 8100 юаней за каждый цикл лечения.

Торги проходили в Нанкине, столице провинции Цзянсу, и привлекли 295 компаний. Победители тендера будут поставлять лекарства в государственные учреждения здравоохранения.

Администрация к середине июля опубликовала проект списка из 217 победителей торгов, среди которых шесть иностранных компаний. С конца июля органы здравоохранения в Тяньцзине и провинции Гуандун начали разрешать победителям продвигать свои лекарства на официальных платформах общественного здравоохранения.

Помощник декана Национального института здравоохранения Столичного медицинского университета в Пекине Цзян Чансун недавно рассказал газете Worker’s Daily, что компании прошли через множество раундов централизованных закупок, и в результате цены снизились.

С 2018 года Китай провел семь раундов централизованных закупок лекарств, охватывающих 294 препарата. За последние шесть раундов цены были снижены более чем на 50%, что помогло сэкономить пациентам более 260 млрд юаней.