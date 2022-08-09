Якутск, , 05:38 — REGNUM Маленький мальчик в Якутске получил травмы из-за нападения собаки во дворе дома, где он играл. На ребёнка напало животное, у которого есть хозяин, сообщило ИА SakhaDay.

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Собака Dineshraj Goomany

Мальчик спасался от собаки самостоятельно, он залез на детскую горку. У ребёнка после нападения животного остались раны на животе и на ногах.

Мальчику потребовалась медицинская помощь. Владельца собаки намерены привлечь к ответственности. В администрации города призывают не выгуливать животных без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Черский Нижнеколымского района Якутии администрация выплатит моральный ущерб ребёнку, которого покусала собака. Животное напало на несовершеннолетнего, когда он пытался войти в подъезд своего дома.