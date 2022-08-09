Вена, , 05:38 — REGNUM Среди жителей Германии и Австрии высок уровень поддержки российского лидера Владимира Путина и России, заявил журналист Герхард Лехнер на страницах газеты Wiener Zeitung.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой», — задается вопросом публицист.

Лехнер подчеркнул, что сведения о поддержке Киева со стороны простых немцев и австрийцев являются обманчивыми. Кроме того, популярность Путина и России растет из-за усугубляющихся экономических проблем в Австрии и Германии, вызванных антироссийскими санкциями. Публицист утверждает, что жители этих европейских стран видят в украинском президенте Владимире Зеленском поджигателя конфликта и главное препятствие на пути к миру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава правительства Германии Герхард Шрёдер отказался извиняться за дружбу с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, наличие тесных контактов с президентом России в столь сложное время является скорее плюсом, нежели минусом.