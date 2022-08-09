Чанша, Китай, 9 августа, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Железнодорожная линия на магнитной подушке была открыта для туристов в уезде Фэнхуан в Сянси-Туцзя-Мяоском автономном районе провинции Хунань, в связи с чем уезд стал первым в регионе, который обзавелся такой линией, сообщает 9 августа газета China Daily.

JakeLM Китайский маглев

Уезд, название которого в переводе с китайского означает «феникс», славится своим хорошо сохранившимся древним городом, культурным наследием и архитектурой династий Мин (1368-1644) и Цин (1644-1911).

9,1-километровая линия на магнитной подушке, рассчитанная на максимальную скорость 100 км/ч, делает четыре остановки и в основном будет использоваться в качестве связующего звена, соединяющего станцию высокоскоростной железной дороги с древним городом и близлежащими живописными районами.

Ожидается, что окончательное строительство линии маглева обойдется в 2,37 млрд юаней ($353,5 млн) и займет два года. Планируется, что она укрепит туристическую репутацию Фэнхуана, предложив посетителям удобный, тихий, недорогой и экологически чистый транспорт. Билеты доступны по цене 58 юаней и могут быть использованы неограниченное количество раз в течение четырехдневного периода.

Поезда на магнитной подушке бесшумны и потребляют относительно небольшое количество энергии, что полезно для окружающей среды в живописных районах, сказал представитель правительства округа.

Тоннели на линии были оборудованы аудиовизуальными инструментами для развлечения путешественников в перемещении между живописными местами. Станция Ланьшэн в Фэнхуане была построена так, чтобы напоминать глаза феникса, и имеет трехэтажную обзорную платформу с видом на старый город и реку Тоцзян. Живописный лифт со станции доставляет пассажиров прямо к пешеходным дорожкам вдоль реки.

Отмечается, что проектирование и строительство линии маглева включало ряд инноваций со стороны компании Hunan Maglev Group. Например, колонны, построенные для поддержки линий, были спроектированы в форме лепестков так, что колонны сами стали частью пейзажа.