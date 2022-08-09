9 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 09:22 — REGNUM Сначала в российских аптеках возникла нехватка урологического препарата дриптан, который жизненно необходим детям с травмами, опухолями позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря, сейчас картина повторяется с инсулином. Санкции? Саботаж? Или есть ещё какие-то объективные причины? Попробуем разобраться в происхождении препаратов, с доступностью которых возникли проблемы, и выяснить их бенефициаров. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Инсулин Иван Шилов © ИА REGNUM

Ситуация с инсулином: что случилось?

Ранее президент Московской диабетической ассоциации (МДА) Эльвира Густова в интервью RTVI сообщила о проблемах с доступностью инсулинов в аптеках. По имеющимся данным, дефицит начался с весны 2022 года из-за желания пациентов сделать запас, но потом, когда ажиотаж спал, стали наблюдаться проблемы с логистикой, в том числе из-за поставок инсулинов из-за рубежа. Причём не только полностью иностранных препаратов, но и компонентов, которые нужны для производства российских инсулинов.

Обеспечение инсулином идёт через государственные медучреждения (для льготников), а в аптеки попадает меньшая часть. Комментируя вопрос с поставками лекарств, заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный (фракция КПРФ) в эфире «Говорит Москва» отметил, что перебои с поставками в аптеки — временное явление, и оно вскоре разрешится. Он напомнил, что государство обеспечивает пациентов льготными препаратами в полном объёме, и добавил, что ни одна из фармкомпаний ограничений не вводила и в санкциях лекарства не участвуют.

«Поэтому, возможно, кое-какие сбои, которые где-то происходят, связаны с какими-то логистическими проблемами, проблемами доставки. Я думаю, что эти проблемы в ближайшее время будут разрешены, и люди получат возможность не только получать бесплатно инсулин, который им выписывают врачи, но и приобретать его самостоятельно», — резюмировал депутат.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

А кто же бенефициары?

В свете этой ситуации возникает вопрос: а кто же производит жизненно важные для миллионов граждан России препараты?

Компания DSM Group подготовила для RTVI исследование, из которого следует, что 65,6% объёма рынка инсулинов в России приходится на десять брендов, и четыре из них («Левемир», «Фиасп», «Новомикс» и «Протафан») принадлежат датской компании Novo Nordisk. Объём продаж в России у неё составлял почти 26%. Ещё два товарных наименования («Туджео солостар» и «Апидра»), на которые пришлось 18,8%, — у французской Sanofi. Часть препаратов иностранных компаний производит на их российских площадках. Есть также и российские инсулиновые препараты — «Ринфаст» и «Ринсулин» компании «Герофарм» (около 10% рынка). И порядка 5,5% приходится на завод «Медсинтез», выпускающий «Росинсулин».

Попробуем разобраться, кто является бенефициарами этих компаний.

Компания Novo Nordisk — международная фармацевтическая компания, которая была основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в Копенгагене (Дания). Из данных на сайте компании известно, что она имеет 16 производственных площадок в девяти странах (Алжир, Бразилия, Великобритания, Дания, Китай, Россия, США, Франция и Япония), десять научно-исследовательских центров в пяти странах (Великобритания, Дания, Индия, Китай и США) и продает продукцию в 168 стран.

Штаб-квартира компании Novo Nordisk (сс) News Øresund - Johan Wessman

В России с 2003 года работает ООО «Ново Нордиск», которое входит в группу «Ново Нордиск». С января 2022 года владелец ООО — NOVO NORDISK REGION AAMEO AND LATAM A/S (Дания). У компании есть филиал в Калуге — завод, на котором планируется перейти на полный цикл производства инсулина. По итогам 2021 года ООО указало выручку в размере 13,4 млрд рублей и чистую прибыль — 298,6 млн рублей.

В июне 2022 года ФАС России была вынуждена пересмотреть закупочные цены на инсулин в шприц-ручках из-за рисков его исчезновения. Обосновано это было ростом производственных расходов. Цены пересмотрели по заявлениям компаний «Ново Нордиск», «Герофарм», завода «Медсинтез».

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Следующий участник рынка инсулинов — это более известная нашим читателям французская компания Sanofi. О ней мы подробно рассказывали в материале о детских вакцинах и попытках поднять закупочные цены на них.

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Так производителем «Пентаксима» (вакцины против дифтерии, Hemophilus Influenza B, коклюша, полиомиелита, столбняка, входящей в нацкалендарь профилактических прививок России) в госреестре лекарственных средств, а также держателем регистрационного удостоверения фигурирует компания Sanofi Pasteur S. A («Санофи Пастер С. А.», Франция). А вторичной упаковкой и организацией занимается ООО «Нанолек», осуществляющее также выпускающий контроль качества. Последнее также хорошо известно читателям ИА REGNUM по публикациям о бенефициарах пандемии ковида в России. Главой и бенефициаром данного ООО с кипрским владельцем (по данным на 2020 год) являлся Владимир Христенко, данные которого идентичны данным сына бывшего вице-премьера, экс-министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко. Помимо этого, Христенко-младший — пасынок главы штаба по противодействию коронавирусу в России, вице-премьера, бывшего министра здравоохранения Татьяны Голиковой.

Офис Sanofi в Париже (сс) Tangopaso

Российских производителей инсулинов названо было два — это ООО «Герофарм» и завод «Медсинтез». И снова знакомые всё лица!

В августе 2021 года стало известно, что одну из ковидных вакцин будет производить ещё и компания «Герофарм», принадлежащая семье бывшего главы Минтопэнерго РФ Петра Родионова.

Также Пётр Иванович Родионов — бывший первый заместитель председателя правления Газпрома.

Компания «Герофарм» работает с 2000 года, принадлежит семье Родионовых. Финансы на конец 2021 года (по данным базы «Контур. фокус»): баланс — 11,5 млрд рублей, выручка — 11,5 млрд рублей, чистая прибыль — 3,1 млрд рублей. Участник почти 160 госконтрактов на общую сумму порядка 730 млн рублей.

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Упомянутый в исследовании завод «Медсинтез» — это ООО «Завод Медсинтез», учрежденное в 1999 году. Компания прописана в Свердловской области. Владельцы — ООО «Инвестфармгрупп» с долей 99,96% (владелец — депутат Госдумы Александр Петров, почетный консул Словакии в Екатеринбурге) и Денис Петров.

По итогам 2021 года завод показал выручку 3,65 млрд рублей, чистую прибыль — 291 млн рублей.

Некоторую инсулиновую продукцию «Медсинтез» производит с использованием фармацевтической субстанции французской компании «Амфастар Франсе Фармасьютикалс СА».

Завод «Медсинтез» Цитата из видео «Фармацевтический завод «Медсинтез» (г. Новоуральск)»

Что делать?

И хотя формально лекарства и медизделия под санкции не попали, санкционное влияние, как мы видим, сказывается и на этом рынке.

Решение вопроса с инсулинами ещё весной 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству Михаила Мишустина. Правительство должно разработать меры поддержки фармотрасли в части разработки и выпуска отечественных лекарственных препаратов и медизделий для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета, в том числе «замкнутых систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и инфузионных помп для доставки инсулина». Доклад должен быть готов к 1 сентября 2022 года.