Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Обыски в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, принадлежащем экс-президенту США Дональду Трампу, возможно, связаны с расследованием минюста США по запросу Национального управления архивов и документации (NARA). Такое заявление 8 августа сделал сын политика Эрик Трамп в эфире телеканала Fox News.

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«Они провели обыск без уведомления, выпотрошили офис, шкафы, сейф, хотя ничего там не нашли. И откуда это идет? От национальных архивов?», — пояснил Эрик Трамп.

Предположение о связи обыска в имении Трампа во Флориде с расследованием по делу NARA сделали накануне многие американские СМИ. Требование вернуть 15 коробок с документами, которые Трамп вывез, покидая Белый дом, управление архивов выдвинуло к экс-президенту ещё в январе 2022 года. В феврале NARA обратилось в минюст США с просьбой о проведении проверки на предмет обращения экс-президента с архивными документами, часть из которых носила пометку «секретно» и «совершенно секретно».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным американских СМИ, в обыске имения Трампа во Флориде принимали участие около сотни агентов ФБР.

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