Вашингтон, 9 августа, 2022, 05:33 — ИА Регнум. В работе сервисов компании Google 9 августа произошёл сбой. Об этом сообщает портал Downdetector, мониторящий работу популярных интернет-ресурсов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Google

По его данным, первые жалобы стали поступать примерно после 04:00 по московскому времени, их пик пришёлся на 04:40. Больше всего проблем испытывали пользователи США, Канады, Великобритании, Германии и Японии.

На первом месте по числу обращений оказалась поисковая система Google, на сбои при работе с которой пожаловался 81% пользователей. На проблемы с сайтом обратили внимание 18% и незначительная часть пользователей испытала проблемы при авторизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в работе сервиса YouTube, принадлежащего компании Google, произошёл глобальный сбой.