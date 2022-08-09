Зея, Амурская область, 9 августа 2022, 05:28 — REGNUM Дорога в амурский город Зея перекрыта из-за паводка. Бензин и дизтопливо в городе заканчиваются, а путь для их доставки отрезан, сообщило 9 августа AmurLife.
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На заправочных станциях возник дефицит топлива, за бензином выстроились очереди. В Зее введён режим ЧС.
Он рассказал, что продуктов в городе достаточно, но люди в панике скупают еду и создают ажиотаж.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 8 августа проезд к посёлкам Поляковский и Юбилейный, сёлам Рублёвка и Черняево стал невозможен из-за перелива воды через дорогу. Ранее транспортное сообщение было прервано паводком более, чем с 30 населёнными пунктами.