Пекин, , 05:21 — REGNUM По данным Тяньцзиньской таможни, в первой половине этого года внешняя торговля региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй увеличилась на 12,5% в годовом исчислении до 2,35 трлн юаней (около $347 млрд), сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

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За этот период на внешнеторговый оборот региона пришлось 11,9% от общего объема торговли страны. Только в июне его импорт и экспорт достигли 300,1 млрд юаней, увеличившись в годовом исчислении на 23,96%, при этом импорт составил 162,8 млрд юаней, а экспорт достиг 137,3 млрд юаней.

С января по июнь его торговля со странами «Пояса и пути», поддерживала устойчивый рост, увеличившись на 27,6% в годовом исчислении почти до 930 млрд юаней.

Китай инициировал стратегию координации развития национальной столицы Пекина, соседнего города центрального подчинения Тяньцзиня и провинции Хэбэй в начале 2014 года, чтобы создать модель с лучшей экономической структурой, более чистой окружающей средой и улучшенными общественными услугами.