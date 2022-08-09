Шанхай, Китай, 9 августа, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Девяносто процентов запланированной выставочной площади для предприятий было забронировано в рамках пятой Китайской международной импортной Экспо (CIIE), сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Шанхай

Эта цифра была опубликована 8 августа на предэкспозиционном совещании по сопоставлению спроса и предложения для пятой выставочной зоны технологий и оборудования CIIE. Пятый CIIE пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября. Более 270 компаний из списка Fortune 500 и ведущих предприятий отрасли подтвердили свое участие в мероприятии.

В этом году в выставочной зоне технологий и оборудования будет представлена зона искусственного интеллекта. Впервые выставка CIIE была проведена в Шанхае в 2018 году, и это была первая в мире выставка национального уровня, посвященная импорту.