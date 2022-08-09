Пекин, , 05:14 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая, направил соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю в связи со взрывами на складе топлива на Кубе, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Цитата из вмдео на YouTube

В своем послании Диас-Канелю, также первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, Си Цзиньпин сказал, что он был потрясен, узнав о взрывах на топливной ферме в провинции Матансас на Кубе, которые привели к серьезным жертвам и материальному ущербу.

Си Цзиньпин отметил, что от имени правительства и народа Китая и от себя лично он выражает глубокие соболезнования погибшим в результате взрывов и искреннее сочувствие семьям погибших и раненым, добавив, что Китай готов оказать помощь Кубе.