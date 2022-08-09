Сеул, 9 августа, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль собрал экстренное заседание в связи со стихийными бедствиями в стране, вызванными сильными ливнями. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его данным, совещание проводилось в зале для борьбы с чрезвычайными ситуациями. Юн Сок Ёль призвал местные власти мобилизовать все экстренные службы для эвакуации жителей из районов бедствия. Также южнокорейский президент разрешил официальным ведомствам в регионах начать рабочий день с задержкой, чтобы восстановить свою деятельность во время ливней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Южную Корею обрушились сильнейшие за последние 80 лет ливни. В результате стихийных бедствий в республике погибли семеро человек, еще девять получили различные травмы. Также шестеро числятся пропавшими без вести.