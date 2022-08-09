Пекин, 9 августа, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Более 8500 человек из 18 провинций Китая были направлены для оказания помощи островной провинции Хайнань в борьбе с новой вспышкой COVID-19, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Alex Kwok Хайнань

По состоянию на полдень 8 августа в провинции зарегистрировано 1042 подтвержденных случая COVID-19 и 465 бессимптомных случаев с тех пор, как 1 августа в прибрежном курортном городе Санья были зарегистрированы первые случаи заболевания.

По состоянию на 8 августа Хайнань определила 250 районов как районы с высоким риском заражения COVID-19 и 145 — как районы со средним риском. Провинциальный штаб по профилактике и борьбе с COVID-19 сообщил, что персонал из-за пределов Хайнаня будет участвовать в эпидемиологическом обследовании и надзоре, проведении ПЦР-тестов, медицинском лечении, а также тестировании на нуклеиновые кислоты.

Группа, направленная совместным механизмом Госсовета КНР по профилактике и борьбе с COVID-19, прибыла на Хайнань для совместной работы с муниципальными и провинциальными властями по пресечению вспышки заболевания.