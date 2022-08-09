Вашингтон, 9 августа, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Протоколы о присоединении к военному блоку НАТО Швеции и Финляндии подпишет 9 августа президент США Джозеф Байден. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В рабочем графике Байдена уточняется, что перед подписанием протокола американский лидер выступит с заявлением.

«Президент выступит с заявлением и подпишет инструменты ратификации протоколов о присоединении к Североатлантическому договору Республики Финляндии и Королевства Швеции», — указано в заявлении пресс-службы Белого дома.

Напомним, заявки Швеции и Финляндии на вступление в военный альянс были ратифицированы сенатом Конгресса США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как уточнил министр юстиции Турции Бекир Бозда, Анкара не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО, пока обе эти страны не выполнят обязательства по борьбе с терроризмом.