Мелитополь, Украина, , 05:09 — REGNUM Референдум в Запорожской области будет проходить с учетом требований законов Российской Федерации, заявил глава областной администрации Владимир Рогов.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Мы хотим не просто провести референдум, а чтобы это соответствовало требованиям российского законодательства, конкретно федеральному конституционному закону №6 («О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя»)», — приводит его словам РИА Новости.

Рогов подтвердил, что в регионе уже ведется работа по проведению референдума. Он отметил, что жители Запорожской области надеются на возвращение в состав России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Совета Федерации России по госстроительству Андрей Клишас заявил, что референдумы на освобожденных территориях должны быть репрезентативными. По его словам, их результаты должны четко говорить о политическом выборе людей.