Пекин, 9 августа, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Министерство водных ресурсов Китая и Метеорологическое управление Китая 8 августа объявили оранжевую тревогу в связи с горными потоками в некоторых районах страны, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно сообщению властей, с вечера 8 августа до вечера 9 августа северо-западные районы провинции Шаньси и северо-восточные районы провинции Шэньси будут подвержены горным потокам. Два департамента также объявили желтую тревогу в связи с горными потоками в северных районах как Шаньси, так и Шэньси в тот же период.

Они предупредили, что в течение короткого времени другие регионы также могут столкнуться с горными наводнениями из-за сильных осадков. Местным властям рекомендуется усилить мониторинг в режиме реального времени и процедуры предупреждения о наводнениях на фоне мер по подготовке к эвакуации.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой: красный цвет означает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.