Пекин, , 05:04 — REGNUM Китай объявил о ряде мер по поддержке использования суши и моря для крупных строительных проектов, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

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В политике подчеркивается необходимость гарантировать спрос на факторы, связанные с реализацией строительных проектов, соблюдая при этом правовую основу и красную черту ресурсной безопасности, говорится в сообщении министерства водных ресурсов страны.

Чтобы поддержать экономическое развитие, Китай упростит утверждение планируемых земельных участков для строительных проектов, будет способствовать экономичному и интенсивному использованию земли, оптимизации предложения земли и совершенствованию процесса утверждения использования моря и островов, заявило министерство.

Также будут предприняты усилия по обеспечению энергетической и ресурсной безопасности, строгому контролю за мелиорацией моря и содействию высококачественному развитию за счет более эффективного использования ресурсов.