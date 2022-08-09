Зейский район, Амурская область, 9 августа, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Проезд к посёлкам Поляковский и Юбилейный, сёлам Рублёвка и Черняево невозможен из-за перелива воды через дорогу. В Зейском районе отрезало сразу три населённых пункта подтоплением на 72 километре дороги Зея — Поляковский, сообщила 9 августа «Амурская правда».

75.mchs.gov.ru Паводок

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Объезд аварийного моста Зея — Тыгда, который осуществлялся через село Черняево, также подтоплен. Транспортное сообщение с населённым пунктом невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 8 августа в Амурской области оставались отрезанными от мира более 30 населённых пунктов. Больше всего пострадало от паводка село Ивановка в Зейском районе Приамурья.