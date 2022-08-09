Нью-Йорк, США, 9 августа, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 августа разнонаправленно. В символическом плюсе остался Dow Jones.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 29,07 пункта (0,09%), до уровня 32 832,54 пункта. S& P 500 подешевел на 5,13 пункта (0,12%), до уровня 4140,06 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 13,10 пункта (0,10%), до уровня 12 644,46 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,33 (2,65%), до уровня $90,41 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 5 августа — последнего рабочего дня недели — разнонаправленно на фоне обострения отношений между США и КНР, а также публикации данных по американскому рынку труда.

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