Штат Калифорния, США, , 04:54 — REGNUM Гражданин России Александр Винник, экстрадированный в США, не подлежит освобождению из тюрьмы под залог. Об этом 8 августа свидетельствует запись о заключенном на сайте тюрьмы Санта-Рита в американском штате Калифорния, где находится Винник.

Суд США bykst

«Не может быть освобожден под залог», — указано в записи.

Решение о возможности освобождения арестованного под залог в США принимает судья перед началом рассмотрения дела по существу. На сайте тюрьмы не уточняется, когда суд принял решение о судьбе Винника. Следующие заседание суда по делу Винника назначено на 15 августа.

Напомним, Винник заявил о своей невиновности на заседании федерального суда в Сан-Франциско 5 августа. В США гражданин России обвиняется в преступных махинациях, связанных с криптовалютной биржей ВТС-е, через которую, по данным американцев, он отмыл как минимум $4 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экстрадированный из Греции в США гражданин России Винник предстал перед судом в американском штате Калифорния.

Российское посольство в США намерено оказать Виннику необходимую консульско-правовую помощь, дипломаты пытаются добиться телефонного разговора с ним.

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