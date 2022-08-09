Ишимский район, Тюменская область, 9 августа, 2022, 04:53 — ИА Регнум. В Ишимском районе Тюменской области проводили в последний путь участников специальной военной операции в республиках Донбасса и на Украине Дениса Биткова и Романа Шмакова. Церемония прощания с погибшими прошла со всеми воинскими почестями, сообщает администрация муниципального образования.

Пресс-служба администрации Ишимского района Роман Шмаков

Оба воина посмертно представлены к награждению орденом Мужества.

Пресс-служба администрации Ишимского района Денис Битков

В селе Плешково Ишимского района простились с заместителем командира взвода, командиром отделения 336 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского Флота, гвардии сержантом Денисом Битковым. До спецоперации Денис Битков служил в Сирийской Арабской Республике, 153 дня был в Пальмире, где отлично выполнял поставленные задачи, за что был награждён медалью «За отвагу». В 2018 году он был назначен заместителем командира взвода — командиром отделения бригады в миротворческом батальоне морской пехоты Балтийского Флота.

В селе Клепиково простились с пулемётчиком-регулировщиком комендантского отделения комендантского взвода Романом Шмаковым, который с 2017 по 2019 годы участвовал в обороне территории ДНР в подразделении разведки в качестве добровольца. Он награждён министерством обороны ДНР медалью «За службу в разведке» и медалью «За ратную доблесть».

«Гибель земляков всегда отзывается болью. Мне трудно говорить об этой тяжелой потере, мы никогда не излечим боль в сердцах родных и близких, никогда не восполним горечь утраты. Скорблю душой и сердцем за наших земляков и готов поддержать родных и близких в трудную минуту», — выразил соболезнования родным и близким глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года.