9 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 05:23 — REGNUM Евросоюз таки обломал зубы о российскую экономику и кусаться санкциями уже не спешит. Более того, страны ЕС принялись скупать российскую нефть, да так активно, что объёмы поставок чуть ли не бьют рекорды. Экономическая зависимость Запада от Москвы стала одной из тем, активно обсуждаемых популярными телеграм-каналами.

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Южные европейские государства проводят скрытые закупки российской нефти, укрепляя спрос на углеводороды из России при одновременном падении закупок в государствах Северной Европы, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров», — сообщил телеграм-канал «Банкста».

Автор поста отмечает, что за неделю, завершившуюся 5 августа, объём поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Италии достиг максимального уровня за семь недель. Кроме того, Испания впервые с апреля закупила партию нефти марки Urals, хотя, по данным Bloomberg, поставка была произведена из Казахстана.

«Также российский сорт нефти впервые с февраля закупила Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из РФ до 255 тыс. баррелей в сутки. Помимо европейских стран закупки увеличила также Турция — до максимальных значений за шесть недель», — написал канал.

Что это, если не повод позлорадствовать над Евросоюзом, и злорадство это едва ли можно будет назвать постыдным или низким. Стоит только вспомнить все те оскорбления в адрес России и её народа, которые позволяли себе европейские бюрократы в марте 2022 года, когда они, пропитанные высокомерием и самоуверенным бахвальством, обещали разорвать российскую экономику в клочья, параллельно вводя тотальный запрет на русскую культуру и ограничивая на своей территории уроженцев нашей страны в правах по этническому признаку. Теперь от былой надменности не осталось и следа. Европейские страны чуть ли не в очередь выстраиваются за энергоресурсами, которые поставляет Москва. И это ещё даже не началась зима.

Во многом такой разворот «цивилизованного мира» можно объяснить тем, что российскую нефть просто нечем заменить на глобальном рынке. Более того, попытки США ввести ограничения на стоимость «черного золота» из России могут обернуться тем, что Москва переведет все торговые сделки на свою территорию, но с ценообразованием в рублях. А это уже удар по самому фундаменту финансового могущества Вашингтона, который и без того теряет своё влияние в мире. Доказательством тому может служить политика, проводимая Саудовской Аравией.

Джо Байден на встрече с лидерами стран Персидского залива, Египта, Ирака и Иордании (сс) The White House

«Саудовская Аравия унизила Байдена, увеличив добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки — хорватская Advance. Мир каждый день потребляет сто миллионов баррелей нефти и увеличение добычи топлива ОПЕК+ является чисто символическим», — сообщил телеграм-канал BRIEF.

Справедливости ради надо отметить, что какие-то попытки найти замену российским сортам нефти страны Евросоюза все-таки предпринимают. Однако едва ли их масштабы могут указывать на серьезные успехи на этом поприще.

«Американский танкер впервые доставил сернистую нефть из Луизианы в немецкий Росток на фоне попыток местных НПЗ найти альтернативы российским энергоносителям. Согласно источникам, танкер Capricorn Sun зафрахтовала Shell. Судно перевозило примерно 570 тыс. баррелей», — написал канал «Банкста».

Для сравнения отметим, что на территории России ежедневно добывается свыше 10 млн баррелей нефти. Эти цифры как нельзя лучше показывают, насколько успешно идет работа по замене российских сортов нефти. К тому же не стоит сбрасывать со счетов поставки «голубого топлива». Здесь попытки ЕС перейти на сжиженный природный газ (СПГ) бьют не только по экономике европейских потребителей, но и по странам на другом конце мира.

«Жертвами переключения Европы на СПГ стали беднейшие государства Азии. Особые проблемы — у Бангладеш, Шри-Ланки, Пакистана. Европейцы закупают СПГ у его производителей по более высоким ценам, чем они», — сообщил телеграм-канал «Vоенкор Котенок Z «.

Антиправительственная акция протеста на Шри-Ланке в 2022 году AntanO

Беды с ресурсами в Бангладеш, Пакистане и Шри-Ланке способствуют росту напряженности и уличному противостоянию между населением и полицией. Ситуация затронула и некоторые штаты Индии, отмечает ТГ-канал.

«Европу перекупка СПГ не спасает. Газа не хватает. А в игру ещё не включились Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань. У них газ европейцам не отобрать. Полностью рухнул международный экономический порядок. Рецессия на Европу надвигается. Так бывает, когда в угоду замшелой идеологии предаются национальные интересы», — отмечает автор поста.