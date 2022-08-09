Росток, Германия, 9 августа, 2022, 04:40 — ИА Регнум. В Германию в начале августа впервые прибыл американский танкер Capricorn Sun с нефтью из США. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv 8 августа сообщает Reuters.

Нефтяной танкер

Танкер был зафрахтован британским концерном Shell. Он загрузил нефть у побережья американского штата Луизиана и разгрузился в порту Росток, расположенном в Балтийском море. Объём доставленной нефти оценивается аналитической компанией примерно в 570 тыс. баррелей.

Отмечается, что по трубопроводу нефть может быть перекачена на нефтеперерабатывающие заводы в городах Шведт и Лойна с производительностью до 240 тыс. баррелей в сутки каждый.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последних нескольких месяцев руководители компаний по всей Германии обдумывали варианты действий на тот случай, если Россия прекратит поставки газа. И многие из них, от крошечных фирм до глобальных гигантов, пришли к одному и тому же решению: перейти на дизель.