Вашингтон, 9 августа, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Не менее сотни агентов ФБР принимали участие в обыске поместья экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на сообщения очевидцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По их данным, к дому подъехали бронированные автомобили с силовиками. В сам дом вошли не менее ста агентов ФБР.

«Место было по большей части закрыто, поэтому единственные люди, которые там были, являются близкими друзьями Трампа. Персонал был в ужасе», — рассказал очевидец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники ФБР обыскали его дом в штате Флорида без предупреждения. При этом силовики взломали его личный сейф для осмотра. Ряд американских изданий предположил, что агенты ФБР искали в нем документы, которые Трамп якобы забрал из Белого дома.